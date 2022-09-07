Россияне перевели за границу больше триллиона рублей

За первое полугодие текущего года россияне перевели на свои зарубежные счета в валюте более одного триллиона рублей. Об этом сообщают «Известия».

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По данным издания, в I квартале состоятельные граждане России использовали запасы для пополнения иностранных «кубышек». Однако во II квартале начали активно приобретать валюту на бирже. В результате был установлен рекорд: россияне купили иностранную валюту (в основном евро) на 439 миллиардов рублей.

При этом в июле обеспеченные россияне перешли к покупкам валюты в месяц на сумму, эквивалентную одному миллиону долларов. Как рассказали собеседники издания, данные средства граждане переводят на свои зарубежные счета, как правило, в дружественные страны. Особой популярностью у россиян пользуются Казахстан и ОАЭ. Также часть денег направляется в Турцию, в которой наблюдается интерес к покупке недвижимости, отметили финансисты.