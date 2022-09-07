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6 часов назад

Россияне перевели за границу больше триллиона рублей

Lenta.ru

За первое полугодие текущего года россияне перевели на свои зарубежные счета в валюте более одного триллиона рублей. Об этом сообщают «Известия».

Россияне перевели за границу больше триллиона рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, в I квартале состоятельные граждане России использовали запасы для пополнения иностранных «кубышек». Однако во II квартале начали активно приобретать валюту на бирже. В результате был установлен рекорд: россияне купили иностранную валюту (в основном евро) на 439 миллиардов рублей.

При этом в июле обеспеченные россияне перешли к покупкам валюты в месяц на сумму, эквивалентную одному миллиону долларов. Как рассказали собеседники издания, данные средства граждане переводят на свои зарубежные счета, как правило, в дружественные страны. Особой популярностью у россиян пользуются Казахстан и ОАЭ. Также часть денег направляется в Турцию, в которой наблюдается интерес к покупке недвижимости, отметили финансисты.

В апреле-мае россияне перевели в страны Средней Азии и Закавказья рекордное количество денег. По данным «Коммерсанта», в четыре страны бывшего СССР — Армению, Грузию, Казахстан и Киргизию — в мае в общей сложности поступило около одного миллиарда долларов.

Личный счет,Коммерсант,
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