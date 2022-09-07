Квалифицированный инвестор: как получить статус, требования

Продавать ценные бумаги и покупать их могут обычные россияне, но существует статус квалифицированного инвестора, который присваивается профессиональным игрокам рынка. Такой участник способен осуществлять рискованные сделки с ценными бумагами за счет своего опыта и материального положения. Квалифицированный инвестор умеет оценивать ситуацию на рынке ценных бумаг и нести ответственность за свои действия. Он имеет доступ к операциям, которые не имеет права осуществлять рядовой участник.

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Кто может стать квалифицированным инвестором

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Как пишут banki.ru, получить статус квалифицированного инвестора может физлицо или организация. Профессиональные игроки рынка получают такой статус автоматически. Речь идет о международных финансовых организациях, брокерах, некоторых банках, дилерах и т. п.

Чтобы получить статус квалифицированного инвестора, участник рынка должен соответствовать какому-либо из перечисленных критериев:

Он должен иметь активы на сумму не менее 6 млн рублей. Сюда относятся акции и облигации, деньги на счетах, обезличенные металлические счета. Квартиры, дома и машины в счет не идут.

Иметь навыки работы с облигациями и акциями. Речь идет о работе в какой-либо компании, осуществляющей сделки с ценными бумагами.

Иметь навыки инвестора. Чтобы стать квалифицированным инвестором, необходимо за год заключить сделки с ценными бумагами на общую сумму не менее 6 млн рублей.

Получить экономическое образование в высшем учебном заведении, имеющем аккредитацию для деятельности на фондовом рынке на профессиональном уровне.

Что может делать квалифицированный инвестор

Неквалифицированные инвесторы допускаются до операций только с самыми простыми и ликвидными бумагами. Это помогает обезопасить неопытных игроков от сделок с высоким риском. Кроме того, с июля 2022 года многие брокеры прекратили продавать неквалифицированным инвесторам бумаги иностранных предприятий, в соответствии с рекомендациями ЦБ.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг имеют доступ почти ко всем его финансовым инструментам. Благодаря этому можно разнообразный набор ценных бумаг, способных дать высокую прибыль.

Как получить статус квалифицированного инвестора

Присваивают статус брокеры, доверительные управляющие или управляющие компании и форекс-дилеры. Участнику рынка необходимо подать заявление. Он также должен предоставить документы, доказывающие его профессиональный уровень. После этого организация проводит проверку данных и принимает решение.

Новые критерии для квалифицированных инвесторов