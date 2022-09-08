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20 часов назад

Мишустин назвал главные факторы, позволяющие сохранять финансовую стабильность в РФ

ТАССиещё 1

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Функционирование Фонда национального благосостояния (ФНБ), создание электронного бюджета и технологических платформ для администрирования являются теми важными вехами, которые позволяют сохранять финансовую стабильность в России даже в условиях санкционного давления. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в интервью для фильма телеканала "Россия-24" к 220-летию Минфина РФ.

Мишустин назвал главные факторы, позволяющие сохранять финансовую стабильность в РФ
Фото: ТАССТАСС

Мишустин отметил, что ФНБ - это "важнейшее завоевание, которое позволило сделать такую подушку безопасности вместе с Банком России, который ведет денежно-кредитную политику самостоятельно, которое дало возможность планировать надежно финансирование всех основных функций государства".

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"Также создание электронного бюджета и технологических платформ для администрирования, это и платформы налоговой службы, это платформа казначейства, ведение единого казначейского счета, таможенное администрирование, которое тоже на сегодняшний день в системе Министерства финансов РФ развивается, - все это те вехи, которые дают возможность даже при беспрецедентном характере санкций, которые вводятся против нашей страны, людям чувствовать финансовую стабильность", - указал премьер-министр.

Как отметил глава кабмина, рубль укрепился. "Падение ВВП, которое предсказывали, случилось практически на минимальных размерах, - отметил Мишустин. - Сейчас мы говорим об августе - начале сентября, это примерно 0,5%. Инфляция - 13-14%, она точно не за 30% ушла". Премьер подчеркнул, что ответственная финансовая политика и решения, которые принимались в первую очередь в координации с Банком России и под руководством президента РФ Владимира Путина, "позволили как снивелировать эти эффекты, так и уже долгосрочно планировать все необходимые решения для поддержки экономики и людей".

8 сентября в России ежегодно отмечается профессиональный праздник - День финансиста. Дата была установлена указом президента РФ Дмитрия Медведева от 19 августа 2011 года "О Дне финансиста". Празднование приурочено ко дню образования Министерства финансов России - 8 сентября (20 сентября по новому стилю) 1802 года, 220 лет назад, император Александр I подписал Манифест "Об учреждении Министерств".

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