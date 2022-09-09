Россиянам назвали способ накопить на пенсию

В нынешней ситуации россияне могут расширять портфель на длительный период инвестиций. В частности, это позволит обеспечить себе достойную старость, заявил агентству «Прайм» первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский на полях МФФ.
Не стоит думать, что российские акции дискредитировали себя, хотя на них лежит негативная переоценка, отметил он. По словам Хотимского, в настоящее время наблюдается достаточно привлекательная стоимость российских акций. Так, этот период является подходящим для розничных инвесторов — у них есть возможность сформировать портфель при наличии сбережений, подчеркнул собеседник.
Он посоветовал обратить внимание на бумаги банков и электроэнергетических компаний, которые являются одними из лучших акций на фондовом рынке.
Эксперт дал рекомендацию розничным инвесторам. Так, им стоит формировать максимально диверсифицированный портфель из-за наличия точечных рисков в разных секторах. Специалист отметил большую зависимость валютного курса. В частности, это касается аграрного сектора.
Ранее сообщалось, что, по данным исследования аналитического центра НАФИ, в случае потери дохода жители Москвы смогут прожить на сбережения дольше, чем другие россияне.