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5 часов назад

Россиянам назвали способ накопить на пенсию

Лера Букина

В нынешней ситуации россияне могут расширять портфель на длительный период инвестиций. В частности, это позволит обеспечить себе достойную старость, заявил агентству «Прайм» первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский на полях МФФ.

Россиянам назвали способ накопить на пенсию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Не стоит думать, что российские акции дискредитировали себя, хотя на них лежит негативная переоценка, отметил он. По словам Хотимского, в настоящее время наблюдается достаточно привлекательная стоимость российских акций. Так, этот период является подходящим для розничных инвесторов — у них есть возможность сформировать портфель при наличии сбережений, подчеркнул собеседник.

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Он посоветовал обратить внимание на бумаги банков и электроэнергетических компаний, которые являются одними из лучших акций на фондовом рынке.

Эксперт дал рекомендацию розничным инвесторам. Так, им стоит формировать максимально диверсифицированный портфель из-за наличия точечных рисков в разных секторах. Специалист отметил большую зависимость валютного курса. В частности, это касается аграрного сектора.

Ранее сообщалось, что, по данным исследования аналитического центра НАФИ, в случае потери дохода жители Москвы смогут прожить на сбережения дольше, чем другие россияне.

Личный счет,ХОТИМСКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,Совкомбанк,
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