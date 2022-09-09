Россиянам назвали способ накопить на пенсию

В нынешней ситуации россияне могут расширять портфель на длительный период инвестиций. В частности, это позволит обеспечить себе достойную старость, заявил агентству «Прайм» первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский на полях МФФ.

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Не стоит думать, что российские акции дискредитировали себя, хотя на них лежит негативная переоценка, отметил он. По словам Хотимского, в настоящее время наблюдается достаточно привлекательная стоимость российских акций. Так, этот период является подходящим для розничных инвесторов — у них есть возможность сформировать портфель при наличии сбережений, подчеркнул собеседник.

Он посоветовал обратить внимание на бумаги банков и электроэнергетических компаний, которые являются одними из лучших акций на фондовом рынке.

Эксперт дал рекомендацию розничным инвесторам. Так, им стоит формировать максимально диверсифицированный портфель из-за наличия точечных рисков в разных секторах. Специалист отметил большую зависимость валютного курса. В частности, это касается аграрного сектора.