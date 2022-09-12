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1 час назад

Россиянам за два года спишут долги на миллиарды рублей

Lenta.ru

В России за два года работы процедуры внесудебного банкротства россиянам спишут долги на сумму в размере более 3,7 миллиарда рублей. Об этом заявил первый замминистра экономического развития Илья Торосов, передает издание «Известия».

Россиянам за два года спишут долги на миллиарды рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, механизм избавления от долгов без суда был запущен 1 сентября 2020 года. При этом упрощенной схемой банкротства воспользовались около 10,6 тысячи человек, а желающих — 22,5 тысячи.

Газета отмечает, что причины отказа все еще заключаются в несоответствии установленным критериям. Например, документы не примут в случае, если на руках не будет соответствующего документа об окончании исполнительного производства, который бы подтверждал, что у заявителя нет имущества, которое можно реализовать для дальнейшего погашения долга.

Ранее сообщалось, что доля ипотеки в долгах россиян по кредитам впервые превысила 50 процентов. По данным Центробанка, в июле ипотека была выдана на 12,74 триллиона рублей, а кредиты в целом — на 25,57 триллиона рублей.

Личный счет,Илья Торосов,Банк России,
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