Чего нельзя делать при выходе на пенсию: россиянам дали совет

Пожилым гражданам при увольнении в связи с выходом на заслуженный отдых не следует переходить на срочный трудовой договор. Такую рекомендацию дала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина, передает агентство «Прайм».
Сотрудники могут не дорабатывать обязательные дни при желании завершить трудовую деятельность и уйти на пенсию, подчеркнула собеседница. Законодательство регулирует, что трудовой договор должен быть расторгнут работодателем в срок, который обозначен в заявлении на увольнение. Пенсионер может рассчитывать на выходное пособие в случае увольнения в связи с сокращением. Компенсация не предусмотрена при переводе сотрудников на срочный трудовой договор.
Ранее экономист Ольга Лебединская заявила, что
если гражданин не захочет уходить с работы по достижении пенсионного возраста, он может продолжить свою трудовую деятельность. Так, его личные пенсионные коэффициенты будут накапливаться.
Как стало ранее известно, власти РФ приняли решение увеличить пенсии некоторым категориям пенсионеров уже с 1 октября. Индексация выплат ожидается в оперативном порядке, соответственно, принятия соответствующего закона не предусмотрено. Под данную меру подпадают не все пенсионеры России. Так, это касается лишь вышедших на заслуженный отдых прокуроров и следователей.