Чего нельзя делать при выходе на пенсию: россиянам дали совет

Пожилым гражданам при увольнении в связи с выходом на заслуженный отдых не следует переходить на срочный трудовой договор. Такую рекомендацию дала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина, передает агентство «Прайм».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сотрудники могут не дорабатывать обязательные дни при желании завершить трудовую деятельность и уйти на пенсию, подчеркнула собеседница. Законодательство регулирует, что трудовой договор должен быть расторгнут работодателем в срок, который обозначен в заявлении на увольнение. Пенсионер может рассчитывать на выходное пособие в случае увольнения в связи с сокращением. Компенсация не предусмотрена при переводе сотрудников на срочный трудовой договор.

Ранее экономист Ольга Лебединская заявила, что

если гражданин не захочет уходить с работы по достижении пенсионного возраста, он может продолжить свою трудовую деятельность. Так, его личные пенсионные коэффициенты будут накапливаться.