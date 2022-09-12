Каждый второй россиянин перешел на более дешевые товары

Более половины россиян (53%) начали экономить, покупая более бюджетные товары или услуги. Об этом «Секрету фирмы» сообщили исследователи BNPL-сервиса («Купи сейчас, плати потом») «Долями», которые выяснили, как изменились финансовые и потребительские привычки россиян в 2022 году. В опросе участвовали 2000 человек старше 18 лет, проживающие во всех регионах страны.

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Опрошенные за последние 6 месяцев начали покупать более бюджетные аналоги некоторых товаров или услуг. В частности, альтернативные варианты россияне выбирали в таких категориях, как бытовая химия (51% опрошенных), одежда и обувь (49%), косметика и парфюмерия (24%), а также путешествия (17,6%).

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Эксперты установили, что треть россиян с марта по август тратили на нынешние расходы деньги из своих сбережений, которые они копили на другие цели.

Почти 40% россиян в марте — августе отказались от некоторых расходов. Например, более половины отложили планы на путешествия (55% респондентов), крупную бытовую технику и электронику (49%), автомобиль (41%).

67% россиян — в основном молодые люди — не готовы в ближайшие 2–3 месяца брать займы. Почти 46% участников опроса отказались от трат на развлечения (кино, рестораны, театры и т. д).

Исследователи узнали, что 38,7% россиян уже давно ведут учёт доходов и расходов. Большинство из них мужчины (58%), и в основном это люди более молодого поколения, в возрасте 25–34 лет.

Почти 30% опрошенных отметили, что у них такой практики нет, но в последнее время они стали задумываться о необходимости вести свой бюджет. О подобных планах в основном объявляли женщины (53,7% респондентов). 10,5% участников опроса уже начали вести бюджет в последние 6 месяцев. Из них 35% — люди в возрасте 25–34 года, 27,4% — в возрасте 35–44 года.

А 13,7% россиян отметили, что никогда не считали свои доходы и расходы и не планируют это делать в будущем. Из них 43% составили женщины, а 57% — мужчины.