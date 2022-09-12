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1 час назад

Банк России может снова снизить ключевую ставку

Елена Прошина

16 сентября состоится заседание Совета директоров Банка России, на котором будет принято решение по очередному уменьшению ключевой ставки. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Банк России снова опустит ключевую ставку: чего ждать россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно прогнозам Банка России, сокращение ВВП в 2022 году составит 4-6%. Чтобы простимулировать активность бизнеса в таких условиях, банк ЦБ рассматривает возможность снова снизить ключевую ставку.

«Полагаем, что снижение ключевой ставки поможет подстегнуть рыночное кредитование как в потребительском, так и в корпоративном секторе. Кредит в экономике станет дешевле, что поддержит потребительский и инвестиционный спрос», – заявил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин считает, что ставка будет снижена на 0,5% – 7,5%. «Основной повод для снижения ставки – наблюдаемая 9 недель подряд дефляция. Такого в истории еще не было», – заявил он.

Однако эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин предупреждает, что существенного снижения ключевой ставки лучше не ждать.

«Сейчас задача стимулирования кредитной и потребительской активности и бизнеса представляется более важной, чем сдерживание инфляции, тем более, что последняя и так пока замедляется», – объясняет он.

Эксперт прогнозирует снижение ставки на 1%, так как Минфин поддерживает идею слабого рубля для поддержки экспорта и наполнения бюджета.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова добавила, что вслед за уменьшением ключевой ставки снизятся банковские проценты по кредитам и депозитам. В зависимости от снижения ключевой ставки процентная ставка по ипотеке может уменьшиться на 0,5-2%, и примерно на такую же величину могут снизиться ставки по потребительским кредитам.

Ранее стало известно, что россияне стали всё чаще переходить на рублёвые депозиты.

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