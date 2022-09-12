Банк России снова опустит ключевую ставку: чего ждать россиянам

16 сентября состоится заседание Совета директоров Банка России, на котором будет принято решение по очередному уменьшению ключевой ставки. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Согласно прогнозам Банка России, сокращение ВВП в 2022 году составит 4-6%. Чтобы простимулировать активность бизнеса в таких условиях, банк ЦБ рассматривает возможность снова снизить ключевую ставку.

«Полагаем, что снижение ключевой ставки поможет подстегнуть рыночное кредитование как в потребительском, так и в корпоративном секторе. Кредит в экономике станет дешевле, что поддержит потребительский и инвестиционный спрос», – заявил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин считает, что ставка будет снижена на 0,5% – 7,5%. «Основной повод для снижения ставки – наблюдаемая 9 недель подряд дефляция. Такого в истории еще не было», – заявил он.

Однако эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин предупреждает, что существенного снижения ключевой ставки лучше не ждать.

«Сейчас задача стимулирования кредитной и потребительской активности и бизнеса представляется более важной, чем сдерживание инфляции, тем более, что последняя и так пока замедляется», – объясняет он.

Эксперт прогнозирует снижение ставки на 1%, так как Минфин поддерживает идею слабого рубля для поддержки экспорта и наполнения бюджета.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова добавила, что вслед за уменьшением ключевой ставки снизятся банковские проценты по кредитам и депозитам. В зависимости от снижения ключевой ставки процентная ставка по ипотеке может уменьшиться на 0,5-2%, и примерно на такую же величину могут снизиться ставки по потребительским кредитам.