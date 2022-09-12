Стало известно, кому из россиян проиндексируют пенсии 1 октября

«В два раза увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров. Им не нужно будет подавать заявление, стоять в очередях. Это все делается в автоматическом режиме. Это фиксированная выплата, она в основном по шесть с половиной тысяч. Она увеличится в два раза и пенсии, соответственно, тоже увеличатся. Таким людям должно было исполниться 80 лет в предыдущем месяце», — заявила Светлана Бессараб.