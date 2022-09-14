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41 минуту назад

В Госдуме придумали новую ежегодную выплату для пенсионеров

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Госдума предложила законопроект, согласно которому пенсионерам предоставляется ежегодная выплата перед Новым годом. Такая мера позволит пожилым людям достойно отметить праздник. Предложение опубликовано в базе законопроектов Госдумы.

В Госдуме предложили новую выплату для пенсионеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Законопроектом предлагается ежегодно в декабре предоставлять пенсионерам предновогоднюю пенсионную выплату. Предлагаемая дополнительная пенсионная выплата перед Новым годом позволит пенсионерам достойно отметить этот замечательный праздник», — сообщается в законопроекте.

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В соответствии с ним предлагается предоставлять выплату всем работающим и неработающим пенсионерам, получающим пенсию по государственному обеспечению и «военных» пенсий. Размер пенсии предлагают уравнять с ежемесячной выплатой, которую на тот момент уже получает гражданин.

Ранее член комитета Госдумы по труду заявила, что неработающим пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, проиндексируют фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Она увеличится в два раза.

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