Названа дата нового повышения пенсионных выплат

«Рассчитывать на новое повышение пенсий в этот раз смогут категории пенсионеров, которых ранее обошли стороной», – пишут СМИ.

Как пояснил Власов, бывшие сотрудники прокуратуры и Следственного комитета, не получили внеплановую прибавку этим летом, поэтому индексацию выплат этим категориям граждан должны произвести в ближайшее время. Соответствующие поправки в законодательство уже разработаны в министерстве финансов, теперь их должна рассмотреть правительственная комиссия.