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56 минут назад

Названа дата нового повышения пенсионных выплат

РИА "ФедералПресс"

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал, каким категориям пожилых граждан стоит ждать повышения выплат в ближайшее время.

Названа дата нового повышения пенсионных выплат
Фото: ТАССТАСС

«Рассчитывать на новое повышение пенсий в этот раз смогут категории пенсионеров, которых ранее обошли стороной», – пишут СМИ.

Как пояснил Власов, бывшие сотрудники прокуратуры и Следственного комитета, не получили внеплановую прибавку этим летом, поэтому индексацию выплат этим категориям граждан должны произвести в ближайшее время. Соответствующие поправки в законодательство уже разработаны в министерстве финансов, теперь их должна рассмотреть правительственная комиссия.

В разговоре с PRIMPRESS эксперт отметил, что вероятнее всего пенсии будут повышены 1 октября на 10 процентов.

Ранее «ФедералПресс» писал, что россиянам 1960–1965 годов рождения сообщили важную новость о пенсии.

Личный счет,Сергей Власов,Следственный комитет,
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