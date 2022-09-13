Названа дата нового повышения пенсионных выплат

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал, каким категориям пожилых граждан стоит ждать повышения выплат в ближайшее время.
«Рассчитывать на новое повышение пенсий в этот раз смогут категории пенсионеров, которых ранее обошли стороной», – пишут СМИ.
Как пояснил Власов, бывшие сотрудники прокуратуры и Следственного комитета, не получили внеплановую прибавку этим летом, поэтому индексацию выплат этим категориям граждан должны произвести в ближайшее время. Соответствующие поправки в законодательство уже разработаны в министерстве финансов, теперь их должна рассмотреть правительственная комиссия.
В разговоре с PRIMPRESS эксперт отметил, что вероятнее всего пенсии будут повышены 1 октября на 10 процентов.
Ранее «ФедералПресс» писал, что россиянам 1960–1965 годов рождения сообщили важную новость о пенсии.