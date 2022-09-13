Названо условие для получения выплаты в размере до ₽50 тысяч

В 19 регионах России предусмотрены выплаты для семейных пар, которые прожили в браке более 50 лет. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Эксперт отметила, что размер пособия и правила его получения варьируются в зависимости от конкретного субъекта федерации. Пары могут получить от 4500 до 50 000 рублей.

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По словам Ивановой-Швец, одно правило действует во всех регионах — выплаты могут получить россияне, которые отметили золотую свадьбу (50 лет совместной жизни). Далее пары получают деньги каждые 5 или 10 лет, добавила экономист.

Выплаты можно получить в 19 регионах, ещё несколько областей в честь юбилея выдают памятные знаки, медали и грамоты. Эксперт рассказала, что в Санкт-Петербурге за каждый совместный год жизни платят по 1000 рублей, соответственно, выплата составит 50 000 рублей. В других регионах суммы меньше. К примеру, пары из Калужской области получат 4500 рублей, из Пензенской области и Удмуртии — по 5000 рублей.

Для получения денег необходимо подать заявление в местные органы социального обеспечения, отметила Иванова-Швец. В некоторых областях могут вводить дополнительные условия, такие как прописка супругов в одном регионе, постоянное проживание в течение определённого времени в области, стаж работы и другие.

«В каждом регионе определены периоды, в какие можно подать заявление — где- то это в течение года или даже нескольких лет, где-то перед юбилейной датой», — сказала она.