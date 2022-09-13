Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
1 час назад

В России захотели продлить беспошлинный ввоз товаров дешевле €1000

Секрет Фирмы

Россия хочет до июля 2023 года продлить беспошлинный ввоз товаров стоимостью до €1000 из иностранных интернет-магазинов. С такой инициативой Москва выступит на заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель вице-премьера России Алексея Оверчука. С января 2020 года по апрель 2022 года лимит беспошлинного ввоза составлял €200.

Порог беспошлинного ввоза товаров в €1000 захотели сохранить
Фото: ТАССТАСС

При этом каждый товар дороже €1000 будет облагаться налогом в 15% от суммы, превышающей пороговое значение.

23 сентября пройдёт ближайшее заседание ЕЭК. По данным издания, на нём обсуждать продление беспошлинного режима не планируется. Если никто из стран — участниц ЕАЭС не выступит с инициативой, то показатель автоматически вернётся к прежнему порогу в €200.

По словам главы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артёма Соколова, повышение лимита создаёт дисбаланс в электронной торговле и ставит российские маркетплейсы в неравные условия с иностранными. При этом Ozon поддерживает инициативу правительства.

Порог в €200 действовал до апреля 2022 года. 21 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России и других странах ЕАЭС повысят порог беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов до €1000. Требования к весу посылки остались прежними — менее 31 кг.

Решение об увеличении лимита приняли на заседании комиссии ЕЭК 17 марта. Оно действует до 1 октября 2022 года.

Страны ЕАЭС постепенно снижали беспошлинный порог на покупки в иностранных онлайн-магазинах с 2018 года. Тогда без уплаты пошлины можно было заказать товары на сумму до €1000. С 2019 года порог снизили до €500, с 2020-го — до €200. Весовой лимит на посылку остаётся на уровне 31 кг с 2019 года.

Личный счет,Алексей Оверчук,Артем Соколов,Михаил Мишустин,ЕАЭС,Евразийская экономическая комиссия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители