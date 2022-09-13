Порог беспошлинного ввоза товаров в €1000 захотели сохранить

Россия хочет до июля 2023 года продлить беспошлинный ввоз товаров стоимостью до €1000 из иностранных интернет-магазинов. С такой инициативой Москва выступит на заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель вице-премьера России Алексея Оверчука. С января 2020 года по апрель 2022 года лимит беспошлинного ввоза составлял €200.

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При этом каждый товар дороже €1000 будет облагаться налогом в 15% от суммы, превышающей пороговое значение.

23 сентября пройдёт ближайшее заседание ЕЭК. По данным издания, на нём обсуждать продление беспошлинного режима не планируется. Если никто из стран — участниц ЕАЭС не выступит с инициативой, то показатель автоматически вернётся к прежнему порогу в €200.

По словам главы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артёма Соколова, повышение лимита создаёт дисбаланс в электронной торговле и ставит российские маркетплейсы в неравные условия с иностранными. При этом Ozon поддерживает инициативу правительства.

Порог в €200 действовал до апреля 2022 года. 21 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России и других странах ЕАЭС повысят порог беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов до €1000. Требования к весу посылки остались прежними — менее 31 кг.

Решение об увеличении лимита приняли на заседании комиссии ЕЭК 17 марта. Оно действует до 1 октября 2022 года.