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1 час назад

Россиянам назвали способы безопасно взять кредит

Лера Букина

Россияне могут попасть в ловушку банковских уловок и собственной финансовой неграмотности. В этой связи тем, кто хочет взять кредит, нужно знать несколько правил, которые помогут избежать проблем, заявил агентству «Прайм» адвокат, управляющий партнер «АБ Адвокаты: Голенев и партнеры» Вячеслав Голенев.

Россиянам назвали способы безопасно взять кредит
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, эксперт советует внимательно изучать договор. При наличии возможности целесообразно проконсультироваться с адвокатом. Заемщику не стоит лениться читать текст документа, поскольку его могут ждать неприятности. Например, его квартира может оказаться в залоге, а родители, могут стать поручителями по кредиту, указал специалист.

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Еще один важный нюанс — условия «с подвохом», отметил Голенев. На них нужно обращать особое внимание. В частности, речь идет о пунктах, которые касаются действий банка в случае просрочки по выплатам. Зачастую кредит оформляют супружеские пары, а потом они разводятся, добавил эксперт.

«Как говорится, любовь проходит, а кредитные обязательства остаются», — подчеркнул адвокат.

Голенев считает необходимым перед оформлением кредита заключать брачный договор.

Ранее сообщалось, что, по данным Frank RG, в августе 2022 года суммарный объем кредитов, которые банки выдали гражданам, составил 1,1 трлн рублей.

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