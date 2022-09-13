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32 минуты назад

РБК: Росстат планирует учитывать бонусы и инвестиции как доходы россиян

Газета.Ru

На портале госзакупок появился контракт Федеральной службы государственной статистики (Росстат) на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка рекомендаций по совершенствованию источников и методов формирования макроэкономических показателей доходов, расходов и сбережений населения». Об этом сообщает РБК.

Бонусы и инвестиции захотели включить в расчет доходов россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что авторы исследования должны разработать рекомендации по улучшению методов учета расходов, совершаемых за счет поощрений от участия в программах лояльности, применяемых торговыми и сервисными предприятиями», поскольку власти планируют учитывать бонусы в доходе россиян.

Исполнителю также нужно предложить способы улучшения учета операций по движению денег населения на финансовом рынке, а также изменений запасов и стоимости финансовых активов и обязательств граждан.

Стоимость контракта составляет 6,7 млн руб., а работа должна быть готова к середине декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что снижение реальных располагаемых доходов населения России в 2022 году ожидается на уровне 6,8%.

Личный счет,Росстат,
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