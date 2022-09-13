Бонусы и инвестиции захотели включить в расчет доходов россиян

На портале госзакупок появился контракт Федеральной службы государственной статистики (Росстат) на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка рекомендаций по совершенствованию источников и методов формирования макроэкономических показателей доходов, расходов и сбережений населения». Об этом сообщает РБК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Уточняется, что авторы исследования должны разработать рекомендации по улучшению методов учета расходов, совершаемых за счет поощрений от участия в программах лояльности, применяемых торговыми и сервисными предприятиями», поскольку власти планируют учитывать бонусы в доходе россиян.

Исполнителю также нужно предложить способы улучшения учета операций по движению денег населения на финансовом рынке, а также изменений запасов и стоимости финансовых активов и обязательств граждан.

Стоимость контракта составляет 6,7 млн руб., а работа должна быть готова к середине декабря 2022 года.