В скором времени российским пенсионерам проиндексируют пенсии. Об этом заявил пенсионный эксперт Сергей Власов, передает Primpress.

По его словам, власти РФ уже практически решили вопрос с новым повышением выплат. Кроме того, показатель, вероятно, станет рекордным за последние годы, пишет портал.

Претендовать на новое повышение пенсий могут определенные категории пенсионеров. Речь идет о тех, кого ранее обошли стороной.

«Этим летом внеочередную индексацию выплат начислили сначала по страховым и социальным пенсиям, а потом и по военным. Однако несколько категорий пенсионеров остались не у дел», — указывает Primpress.

Это касается бывших сотрудников прокуратуры и Следственного комитета, для которых ранее не предусмотрели внеплановую прибавку. Отмечается, что индексировать выплаты им может правительство, которое получит такие полномочия. По словам Власова, поправки в законодательство были разработаны Министерством финансов. Следующий этап, как указал он, — рассмотрение правительственной комиссией. Вместе с тем собеседник подчеркнул, что корректировки одобрили в прокуратуре и в Следственном комитете. Останется лишь дождаться утверждения процента индексации, отметил Власов. Он полагает, что этот процент будет составлять 10%.

Индексация может произойти уже с 1 октября, заявил Власов, ссылаясь на документ.