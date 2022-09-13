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24 минуты назад

Стали известны средние зарплаты IT-специалистов в России

Елена Прошина

Исследователи из рекрутингового агентства Heaad и «Работа.ру» назвали средние зарплаты IT-специалистов в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Стали известны средние зарплаты IT-специалистов в России
Фото: ТАССТАСС

Согласно исследованию, разница в зарплатах между Москвой и регионами различается примерно в два раза. В целом IT-специалисты получают от 73 тысяч (со стандартным отклонением в 56,2 тысячи) до 106,1 тысячи (с отклонением в 86,2 тысячи).

Одной из наиболее высоких зарплат среди неруководящих должностей в отрасли стала вакансия программиста – разработчики могут рассчитывать на доход от 84,5 тысяч (с отклонением в 61,7 тысяч) до 143,4 тысяч (с отклонением в 96,7 тысяч) рублей в месяц. Кроме того, должность программиста стала одной из самых востребованных в сфере российского IT.

Кроме разработчиков, работодатели также ищут системных администраторов, аналитиков и менеджеров по продукту.

Ранее стали известны самые высокооплачиваемые вакансии на заводе «АвтоВАЗ».

Личный счет,Автоваз,
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