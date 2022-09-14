В Минфине дали советы, как не потерять накопления

Замминистра финансов России Алексей Моисеев рассказал соотечественникам в интервью РИА «Новости», как не потерять сбережения.

«Вместо сбережений в иностранной валюте (недружественных стран. – «Газета.Ru») надо либо сберегать в национальной валюте, либо в дружественной валюте», — сказал он.

Моисеев отметил, что можно потратить накопления и на покупку товаров, запчастей или расходных материалов, которые могут оказаться недоступными.