Эвакуированным в РФ беженцам заблокировали счета на Украине

«Надо отметить, что многие из них всю жизнь работали и накапливали средства на своих счетах, которые сегодня совершенно безобразным образом, в нарушение норм, принципов международного права, отобраны. Заблокированы их карточки украинские, и они не могут из банков свои собственные деньги — зарплаты, пенсии, накопления — снять», — подчеркнула Москалькова.