Эвакуированным в РФ беженцам заблокировали счета на Украине

Эвакуированные в Россию граждане Украины обнаружили, что их украинские банковские счета заблокированы. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.
По ее словам, многие украинцы хранят на них свои накопления.
«Надо отметить, что многие из них всю жизнь работали и накапливали средства на своих счетах, которые сегодня совершенно безобразным образом, в нарушение норм, принципов международного права, отобраны. Заблокированы их карточки украинские, и они не могут из банков свои собственные деньги — зарплаты, пенсии, накопления — снять», — подчеркнула Москалькова.
В настоящее время эвакуированным направляют субсидии. Кроме того, сейчас прорабатывают вопрос долгосрочного проживания этих граждан на территории РФ.
Ранее сообщалось, что власти Швейцарии собираются остановить предоставление России сведений об активах россиян в швейцарских банках. Данная мера была одобрена комитетами Национального совета и Совета кантонов. Федеральный совет Швейцарии должен принять окончательное решение по данному вопросу. Предполагается, что он это сделает в сентябре.