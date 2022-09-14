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1 час назад

Эвакуированным в РФ беженцам заблокировали счета на Украине

Лера Букина

Эвакуированные в Россию граждане Украины обнаружили, что их украинские банковские счета заблокированы. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

Эвакуированным в РФ беженцам заблокировали счета на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, многие украинцы хранят на них свои накопления.

«Надо отметить, что многие из них всю жизнь работали и накапливали средства на своих счетах, которые сегодня совершенно безобразным образом, в нарушение норм, принципов международного права, отобраны. Заблокированы их карточки украинские, и они не могут из банков свои собственные деньги — зарплаты, пенсии, накопления — снять», — подчеркнула Москалькова.

В настоящее время эвакуированным направляют субсидии. Кроме того, сейчас прорабатывают вопрос долгосрочного проживания этих граждан на территории РФ.

Ранее сообщалось, что власти Швейцарии собираются остановить предоставление России сведений об активах россиян в швейцарских банках. Данная мера была одобрена комитетами Национального совета и Совета кантонов. Федеральный совет Швейцарии должен принять окончательное решение по данному вопросу. Предполагается, что он это сделает в сентябре.

Личный счет,Татьяна Москалькова,
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