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47 минут назад

Цены на перелеты в Таиланд рухнут при одном условии

Лера Букина

Цены на перелет из России в Таиланд упадут на 35–40% при возобновлении прямого авиасообщения. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в кулуарах международного туристического форума-выставки «Отдых», передает ТАСС.

Названо условие обрушения цен на перелеты в Таиланд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Египет, Турция и ОАЭ могут стать наиболее востребованными зарубежными направлениями зимой.

Ломидзе сомневается в том, что туры в Таиланд значительно снизятся в стоимости.

«Все равно объем перевозки будет дефицитным — не на чем чартеры ставить в том объеме, в котором это было. Но все равно это будет другая цена и, соответственно, другие количественные показатели»,— подчеркнула она.

Таиланд планирует до конца года принять до 250 тысяч россиян

Летом в «Аэрофлоте» сообщали о намерении компании возобновить полеты в Таиланд. Несколько дней назад стало известно, что билеты на Пхукет уже начали продавать.

Ранее сообщалось, что российские туроператоры больше не оформляют шенгенские визы российским туристам в некоторые страны. В частности, речь идет о таких направлениях, как Финляндия и Греция.

Личный счет,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,Аэрофлот,
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