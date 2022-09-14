Названо условие обрушения цен на перелеты в Таиланд

Цены на перелет из России в Таиланд упадут на 35–40% при возобновлении прямого авиасообщения. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в кулуарах международного туристического форума-выставки «Отдых», передает ТАСС.
Отмечается, что Египет, Турция и ОАЭ могут стать наиболее востребованными зарубежными направлениями зимой.
Ломидзе сомневается в том, что туры в Таиланд значительно снизятся в стоимости.
«Все равно объем перевозки будет дефицитным — не на чем чартеры ставить в том объеме, в котором это было. Но все равно это будет другая цена и, соответственно, другие количественные показатели»,— подчеркнула она.
Летом в «Аэрофлоте» сообщали о намерении компании возобновить полеты в Таиланд. Несколько дней назад стало известно, что билеты на Пхукет уже начали продавать.
Ранее сообщалось, что российские туроператоры больше не оформляют шенгенские визы российским туристам в некоторые страны. В частности, речь идет о таких направлениях, как Финляндия и Греция.