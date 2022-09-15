Минтруд упростит расчет выплаты по больничному

Минтруд РФ подготовил проект приказа, согласно которому с 2023 упростится расчет выплаты больничного. В частности, для расчета гражданам не придется получать справку о зарплате с предыдущей работы, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Минтруда.
"С 2023 года для расчета выплаты по больничному получать справку о зарплате на предыдущей работе будет не нужно. Соответствующий проект приказа Минтруда размещен на общественное обсуждение. Сведения о зарплате работодатели будут предоставлять непосредственно в налоговые органы, которые, в свою очередь, передадут информацию в Социальный фонд России", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что пособия по временной нетрудоспособности рассчитываются исходя из среднего заработка за два календарных года до года наступления больничного. Если человек в этом периоде был трудоустроен у другого работодателя, то при расчете пособия на новом месте работы нужно учесть и прежний заработок. Для этого работодатель в момент увольнения выдает соответствующую справку, которую сотрудник приносит новому работодателю.
"Одна из целей проекта "Социальное казначейство" - максимально упростить получение мер социальной поддержки и страховых выплат, отказаться от сбора справок с гражданина и работодателя. Благодаря введению прямых выплат по больничным листам и объединению фондов, потребность предоставлять справку о предыдущем заработке отпадает. Все необходимые сведения для корректного расчета оплаты больничного листа будут в распоряжении Социального фонда России даже в том случае, если гражданин на протяжении последних двух лет менял работу. С учетом этого предлагается со следующего года отказаться от справок с предыдущей работы для расчета пособий по временной нетрудоспособности", - процитировали в пресс-службе министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.
В министерстве добавили, что, так как с 2023 года все данные о зарплате будут аккумулироваться в Социальном фонде России, фонд будет назначать пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком в рамках социального казначейства без истребования дополнительных справок от заявителя.