Минтруд упростит расчет выплаты по больничному

"Одна из целей проекта "Социальное казначейство" - максимально упростить получение мер социальной поддержки и страховых выплат, отказаться от сбора справок с гражданина и работодателя. Благодаря введению прямых выплат по больничным листам и объединению фондов, потребность предоставлять справку о предыдущем заработке отпадает. Все необходимые сведения для корректного расчета оплаты больничного листа будут в распоряжении Социального фонда России даже в том случае, если гражданин на протяжении последних двух лет менял работу. С учетом этого предлагается со следующего года отказаться от справок с предыдущей работы для расчета пособий по временной нетрудоспособности", - процитировали в пресс-службе министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.