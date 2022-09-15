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57 минут назад

Зарплаты российских айтишников стали падать

Секрет Фирмы

Российские компании в августе снизили максимальную предлагаемую айтишникам зарплату на 11% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года. Верхняя планка достигла в среднем 160 000 рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные сервиса «Хабр Карьера». По словам экспертов, этот показатель просел впервые в этом году. При этом нижняя планка зарплат выросла на 24%, до 150 000 рублей.

Зарплаты российских айтишников стали падать
Фото: ТАССТАСС

Эта тенденция связана с тем, что фирмы всё реже ищут старших специалистов и чаще обращаются к миддлам, то есть специалистам среднего уровня, считает продакт-менеджер «Хабр Карьеры» Артём Зыза.

Глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова полагает, что предложенные зарплаты снижаются по сравнению с мартовским уровнем на фоне сокращения вознаграждений для специалистов начального уровня. Сейчас востребованнее прочих программисты с опытом разработки от 3 лет, объяснила она.

«По итогам года мы впервые увидим прирост зарплат в IT в пределах или даже ниже инфляции. Напомню, что в предыдущие несколько лет прирост зарплат в IT всегда существенно опережал инфляцию», — заявила главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности HeadHunter Наталья Данина.

В сентябре сервис по поиску работы HeadHunter сообщил, что с начала 2022 года число вакансий в IT снизилось на 25%, со 114 600 в январе до 85 200 в августе. Максимальное количество вакансий было в феврале — 126 900, после чего их число начало снижаться. Количество резюме же выросло — с января по август на 55%, с 211 100 до 327 000. За аналогичный период 2021 года рост был менее значительным — всего 12%.

Личный счет,Наталья Голованова,Наталья Данина,
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