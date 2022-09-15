Россиянам рассказали о положенных при сокращении выплатах

Эксперт портала SuperJob Наталья Голованова рассказала в интервью RT, какие выплаты полагаются работнику при увольнении по сокращению.

Голованова подчеркнула, что бухгалтерия обязана выдать денежные средства за фактически отработанное время. Если в договоре предусмотрены премии - они также должны быть выплачены.

Эксперт уточнила, что в список входят компенсация за неиспользованный отпуск и выходное пособие в размере месячной зарплаты.

По словам аналитика, если специалист не найдет работу в течение 60 дней после увольнения, то сможет потребовать у бывшего работодателя компенсацию в размере среднемесячного заработка и за второй месяц.