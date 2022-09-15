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36 минут назад

Россиянам рассказали о положенных при сокращении выплатах

Илья Родин

Эксперт портала SuperJob Наталья Голованова рассказала в интервью RT, какие выплаты полагаются работнику при увольнении по сокращению.

Россиянам рассказали о положенных при сокращении выплатах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Голованова подчеркнула, что бухгалтерия обязана выдать денежные средства за фактически отработанное время. Если в договоре предусмотрены премии - они также должны быть выплачены.

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Эксперт уточнила, что в список входят компенсация за неиспользованный отпуск и выходное пособие в размере месячной зарплаты.

По словам аналитика, если специалист не найдет работу в течение 60 дней после увольнения, то сможет потребовать у бывшего работодателя компенсацию в размере среднемесячного заработка и за второй месяц.

В особых случаях, при содействии службы занятости, работник сможет получить денежные средства и за третий месяц. Для этого в обязательном порядке потребуется выполнить ряд условий. В частности, обратиться в службу в течение 14 рабочих дней со дня увольнения.

Личный счет,Наталья Голованова,
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