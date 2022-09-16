Аналитик предупредил о странностях со ставками по вкладам

В настоящий момент ставки по коротким депозитам выгоднее, чем по длинным. Однако скоро ситуация изменится. Об этом рассказал аналитик финансового супермаркета Банки.ру Вадим Тихонов в беседе с агентством «Прайм».

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Эксперт пояснил, что подобная странность, которую специалисты называют инверсией, была вызвана отсутствием предложений «длинных» вкладов с высокими ставками после резкого поднятия ключевой ставки со стороны Центрального банка и роста доходности вкладов. Привычная ситуация кардинально изменилась: фокус сместился на краткосрочные вклады, хотя обычно ставки по длинным депозитам выгоднее, отметил эксперт.

По его словам, сейчас вкладчики находятся в поисках наиболее выгодных условий для дальнейшего размещения средств. Их интерес к более выгодным на текущий момент краткосрочным вложениям пока не угас.

При этом Тихонов подчеркнул, что уже в сентябре стоит ожидать смещения интереса в сторону долгосрочных депозитов.