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38 минут назад

Аналитик предупредил о странностях со ставками по вкладам

Елена Прошина

В настоящий момент ставки по коротким депозитам выгоднее, чем по длинным. Однако скоро ситуация изменится. Об этом рассказал аналитик финансового супермаркета Банки.ру Вадим Тихонов в беседе с агентством «Прайм».

Аналитик предупредил о странностях со ставками по вкладам
Фото: ТАССТАСС

Эксперт пояснил, что подобная странность, которую специалисты называют инверсией, была вызвана отсутствием предложений «длинных» вкладов с высокими ставками после резкого поднятия ключевой ставки со стороны Центрального банка и роста доходности вкладов. Привычная ситуация кардинально изменилась: фокус сместился на краткосрочные вклады, хотя обычно ставки по длинным депозитам выгоднее, отметил эксперт.

По его словам, сейчас вкладчики находятся в поисках наиболее выгодных условий для дальнейшего размещения средств. Их интерес к более выгодным на текущий момент краткосрочным вложениям пока не угас.

При этом Тихонов подчеркнул, что уже в сентябре стоит ожидать смещения интереса в сторону долгосрочных депозитов.

Ранее адвокат Вячеслав Голенев рассказал, как новичков обманывают с кредитами. Он посоветовал всегда читать банковские договоры перед тем, как подписывать их. Особое внимание стоит уделить условиям «с подвохом» и пунктам, которые касаются действий банка в случае просрочки по выплатам.

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