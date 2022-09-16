Москва и Анкара приступили к обсуждению вопроса расчетов в отелях в рублях. Об этом «Известиям» заявил директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин.

По его словам, стороны должны избегать давления Запада в финансовых вопросах. Напомним, что включение рубля в список принимаемых валют ожидается в Египте.

«Взаимодействие между РФ и другими странами, международными организациями идет именно в области перехода на расчеты в национальных валютах», — подчеркнул Егармин.

Он выступает за взаимный процесс. Так, по словам собеседника, целесообразно позволить и турецким гражданам рассчитываться в лирах на российской территории.

Напомним, что летом Москва и Анкара согласовали переход на частичную оплату в рублях поставок российского газа.