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1 час назад

Оплату в рублях могут разрешить в турецких отелях

Лера Букина

Москва и Анкара приступили к обсуждению вопроса расчетов в отелях в рублях. Об этом «Известиям» заявил директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин.

По его словам, стороны должны избегать давления Запада в финансовых вопросах. Напомним, что включение рубля в список принимаемых валют ожидается в Египте.

«Взаимодействие между РФ и другими странами, международными организациями идет именно в области перехода на расчеты в национальных валютах», — подчеркнул Егармин.

Он выступает за взаимный процесс. Так, по словам собеседника, целесообразно позволить и турецким гражданам рассчитываться в лирах на российской территории.

Напомним, что летом Москва и Анкара согласовали переход на частичную оплату в рублях поставок российского газа.

США пригрозили наказанием сотрудничающим с Россией странам

Ранее Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что США и ЕС задумались о принятии мер для тех иностранных банков, которые работают с платежной системой «Мир». В частности, Вашингтон и Брюссель собираются оказать давление на финансовый сектор Турции. Запад нацелен на то, чтобы Анкара не помогала Москве в вопросе обхода санкций.

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