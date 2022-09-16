Российские туристы потратили рекордную сумму в Грузии

Туристы из России стали лидерами среди всех посетивших Грузию в этом году путешественников, потратив с января по август рекордные $467,9 млн. Об этом сообщает издание Business Media Georgia со ссылкой на данные Национального банка Грузии.

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«За восемь месяцев 2022 года затраты туристов из России в Грузии составили 467,9 миллиона долларов, путешественников из Белоруссии — 189 миллионов долларов. Туристы из стран Евросоюза израсходовали 215 миллионов долларов, в то время как путешественники из Израиля — 170 миллионов долларов», — говорится в материале.

В общей сложности с января по август 2022 года доход Грузии от туризма составил $2,1 млрд. Отмечается, что он практически сравнялся с показателями допандемийного периода. За один только август Грузия получила доход в размере $523 млн, что на $110 млн больше в сравнении с показателями за тот же месяц 2019-го.

10 сентября в Федеральной службе государственной статистики (Росстат) заявили, что услуги зарубежного туризма для граждан Российской Федерации в августе по сравнению с июлем подорожали на 3,72%, а за год — на 67%.