Раскрыта новая схема мошенников с «кешбэком»

Мошенники изобрели новую схему кражи денег у российских граждан с помощью «кэшбеков» на фейковых страницах маркетплейсов и интернет-магазинов, рассказал директор департамента информационной безопасности и специальных решений Sitronics Group Александр Дворянский.

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«Мобильным абонентам через SMS или мессенджеры начали приходить сообщения с предложением «быстрого и абсолютно легального заработка». Для получения денег потенциальным жертвам мошенников предлагается покупать определенные группы товаров на заданную сумму на сайтах крупнейших маркетплейсов и онлайн-магазинов», – рассказал Дворянский «Газете.Ru».

Мошенники обещают вернуть потраченные средства, а за работу доплатить 20% стоимости покупки. Такие покупки якобы необходимы для повышения рейтинга продавцов.

При этом первые несколько раз злоумышленники на самом деле возвращают средства и бонус, но через некоторое время жертву начинают игнорировать.

«Конечно, онлайн-ресурс, на котором осуществляется покупка, только внешне похож на известный маркетплейс, и является нелегитимным. В итоге у незадачливого пользователя на руках не остается ни денег, ни товаров», – заключил Дворянский.