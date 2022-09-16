Минтруд предложил установить пособие по безработице в размере 12792 рубля

Минтруд РФ предлагает в 2023 году установить максимальное пособие по безработице в размере 12 792 рубля, минимальное - 1 500 рублей, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ведомства со ссылкой на соответствующий проект.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Максимальное пособие по безработице предлагается установить в размере 12 792 рубля, минимальное - в размере 1 500 рублей. Соответствующий проект постановления размещен на общественное обсуждение", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что условия предоставления пособия прежние: сразу после регистрации в качестве безработного в первые три месяца гражданин будет получать 75% заработка, но не более 12 792 рублей, а вторые три месяца - 60% заработка, но не более 5 000 рублей. Минимальную сумму пособия планируется, как и ранее, выплачивать в течение трех месяцев.