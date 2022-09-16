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33 минуты назад

Минтруд предложил увеличить максимальную сумму пособия по безработице

News.ru

Министерство труда и социальной защиты населения предложило увеличить максимальный размер пособия по безработице в 2023 году до 12 792 рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства. Там подчеркнули, что условия предоставления максимальной суммы останутся прежними.

Минтруд предложил увеличить максимальную сумму пособия по безработице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Максимальное пособие по безработице предлагается установить в размере 12 792 рубля, минимальное — в размере 1500 рублей. Соответствующий проект постановления размещен на общественное обсуждение, — говорится в сообщении пресс-службы.

В министерстве уточнили, что условия предоставления максимального пособия останутся прежними. Сразу после регистрации в качестве безработного гражданин на протяжении трех месяцев будет получать 75% своего заработка, но не более 12 792 рублей. Следующие три месяца — 60% заработка, но не выше 5000 рублей. Минимальную сумму пособия также планируется выплачивать в течение трех месяцев.

Согласно действующему законодательству, максимальная сумма пособия назначается россиянам, отработавшим в течение 12 месяцев до момента постановки на учет более 26 недель. Минимальное пособие назначают не работавшим по найму, делавшим перерыв в работе или работавшим меньше 26 недель за последние 12 месяцев, а также тем, кто был уволен за иные действия.

Ранее сообщалось, что многодетные семьи в России могут получить медаль ордена «Родительская слава», орден «Родительская слава» и звание «Мать-героиня». За каждую награду власти выплачивают денежное пособие. Так, за медаль «Родительская слава» семье дают 200 тысяч рублей.

Кроме того, в 19 регионах России граждане, отметившие золотую свадьбу могут получить от властей денежную выплату для празднования этого события. Главное условие — зарегистрированный брак пары должен длиться не менее 50 лет.

Личный счет,Минтруд России,
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