Россиян призвали избавиться от доллара и евро

Мировой валютный рынок находится в постоянной динамике. На него влияет как международная повестка, так и другие факторы. На основе изучения трендов рынка финансисты пришли к выводу о том, что доллар и евро становятся все более «токсичными» в России. Они посоветовали избавиться от них, пишет «Прайм».

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Аналитики пояснили, что наибольшие проблемы могут возникнуть на банковском уровне. Евросоюз и США, в случае дальнейшего ухудшения отношений, могут наложить ограничительные меры на безналичную американскую и европейскую валюты. Соответственно, следует избавиться от безналичных евро и долларов как можно быстрее.

По мнению специалистов, со счетами можно поступить различными способами. Можно часть денег снять (для поездок за границу), а часть конвертировать в рубли или юани. Можно полностью опустошить счета. В любом случае, принять решение следует безотлагательно.

Эксперт ИК «ИВА Капитал» Артем Тузов предупредил, что введение санкций на валютном рынке возможно в конце 2022 года.