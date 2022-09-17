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38 минут назад

Россиянам захотели выплачивать 13-ю пенсию

Майк Габриелян

В Госдуму внесут законопроект о 13-й пенсии, которую будут платить россиянам перед Новым годом. Эксперты считают, что пока не ясно, согласится ли правительство на такой шаг в условиях экономического кризиса, пишет «МК».

Россиянам захотели выплачивать 13-ю пенсию
Фото: ТАССТАСС

В пояснительной записке говорится, что 13-я пенсия позволит пенсионерам «достойно отметить этот замечательный праздник» и дополнительно стимулирует покупательский спрос для развития отечественной экономики в условиях сокращения импорта.

Выплата предназначена всем работающим и неработающим пенсионерам. Размер 13-й пенсии предлагают уравнять с ежемесячной выплатой, которую на тот момент уже получает гражданин.

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Сейчас в стране 44 млн пенсионеров. Предполагается, что на предновогоднюю выплату может потребоваться 654,8 млрд рублей.

Иван Самойленко, управляющий партнёр B&C Agency отметил, что сегодня дефицит российского бюджета уже составляет более 1,5 трлн рублей. Минфин предложил ведомствам сократить запланированные на следующий год расходы на 10%. То есть, государство пытается снизить расходы по самым разным статьям.

В этой ситуации, по мнению эксперта, «сложно сказать, насколько возможным посчитает правительство рассмотреть предложение о новой выплате пенсионерам».

«Учитывая динамику инфляции в России в этом году, правительство, наверное, сможет найти резервы для разовых выплат людям в канун Нового года», - полагает Самойленко.

По его словам, это станет серьезной поддержкой пожилых граждан и стимулирует потребительский спрос.

Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России» считает, что выплата 13-й пенсии станет «корректной возможностью нивелировать средние годовые инфляционные потери в области дохода пенсионеров».

«Перед окончанием года проще всего собирать статистику по годовым инфляционным процессам и корректировать сумму выплаты», – заявил эксперт.

Личный счет,Павел Сигал,Госдума,
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