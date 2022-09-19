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22 минуты назад

Назван регион России, в котором можно получить самую большую пенсию

Секрет Фирмыиещё 10

Росстат регулярно подсчитывает средний размер пенсии в стране в разрезе регионов. По словам замдекана экономического факультета РУДН Елены Григорьевой, размер пенсий может сильно различаться даже в пределах одного субъекта, а разница в среднем размере выплат между регионами может быть двукратной. В стране существуют несколько видов пенсий, и для их расчёта учитывают трудовые заслуги пенсионера и регион его проживания.

Назван регион России с наибольшей пенсией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Так, на 1 января 2022 года самый большой средний размер пенсии был в Чукотском АО, её размер составил 27 842 рубля. Самый маленький — в Дагестане — в размере 12 627 рублей», — заявила Григорьева.

К регионам-лидерам по размеру пенсии относятся Ненецкий АО, Камчатский край и Магаданская область.

Самые высокие пенсии обычно бывают у политиков, чиновников, артистов и космонавтов. Они могут превышать 400 000 рублей. Рядовые граждане могут увеличить свою пенсию, если откроют индивидуальную пенсионную программу либо подключатся к корпоративной программе работодателя.

Как писал ранее «Секрет», большая часть россиян (84%) собирается выйти на пенсию после 50 лет и получать дополнительный доход. Многим из них (47%) хватило бы от 50 000 до 100 000 ежемесячно. Ещё 18% рассчитывают на сумму в 100 000–150 000 рублей. В то же время 16% респондентов не задумываются о дополнительном доходе на пенсии.

Россиянам захотели выплачивать 13-ю пенсию

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что пенсии в стране должны индексироваться вне зависимости от того, работает пенсионер или нет. По её словам, когда норма по индексации пенсии появилась, то её решили распространить только на неработающих пенсионеров.

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