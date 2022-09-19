Минфин предложил продлить кредитные каникулы

Министерство финансов предложило продлить действие механизма кредитных каникул на полгода — до 31 марта 2031 года. Это следует из проекта постановления финансового ведомства, опубликованного на портале проектов нормативных и правовых актов.

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В Минфине указали на высокую эффективность механизма. Его продление позволит защитить права граждан, которые не успели воспользоваться данной мерой, подчеркнули в ведомстве.

Механизм «кредитных каникул» был введен в связи с коронавирусной пандемией в 2020 году и продлен в марте 2022 года на фоне западных санкций.

Срок действия программы в настоящий момент ограничен 30 сентября. По ее условиям, получить полугодовую отсрочку по кредиту можно при снижении дохода на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Каникулы распространяются на кредиты, выданные до 1 марта 2022 года.

Что касается ограничений, то лимит по потребительским кредитам для граждан составляет 300 тысяч рублей, а для индивидуальных предпринимателей — 350 тысяч. Взять каникулы также можно в рамках обязательств по кредитным картам до 100 тысяч рублей, автокредитам — до 700 тысяч рублей и ипотечным займам до 6 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Дальнего Востока и до 4 миллионов для остальных регионов.

Как ранее сообщал ТАСС, в Госдуму внесли законопроект о праве граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на льготный период исполнения обязательств по кредитному договору для восстановления платежеспособности. При этом речь идет об автокредитовании и потребительских кредитах. Важно, что пока значение размера кредита для представления каникул кабмином не установлено, однако авторы законопроекта предлагают установить его в размере 1,6 миллиона рублей для автокредитов и 150 тысяч рублей для потребительских займов.