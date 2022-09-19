Россиянам предрекли рост доходов

«Даже падение валютных доходов России на 20% не отразится сколь-нибудь существенно на уровне благополучия россиян. Это точно не половина и не две трети. Есть основания полагать, что доходы россиян в ближайшие полгода-год, останутся на том же уровне, что и сейчас. Никаких серьезных рисков падения реальных доходов населения в начале следующего года я бы не рассматривал», — подчеркнул собеседник.