Россиянам предрекли рост доходов

Стоимость топлива на международных рынках поднимется из-за санкционного давления. Высока вероятность, что цена на энергоресурс дойдет до 140 долларов за баррель, заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.
Он также прогнозирует рост цен на газ. По мнению эксперта, сокращение доходов россиян будет компенсировано, они начнут расти к 2023 году, полагает специалист.
«Даже падение валютных доходов России на 20% не отразится сколь-нибудь существенно на уровне благополучия россиян. Это точно не половина и не две трети. Есть основания полагать, что доходы россиян в ближайшие полгода-год, останутся на том же уровне, что и сейчас. Никаких серьезных рисков падения реальных доходов населения в начале следующего года я бы не рассматривал», — подчеркнул собеседник.
По его словам, падение, если оно произойдет, ограничится единицами процентов.
«Более того, есть основания считать, что к концу года реальные доходы населения вернутся к росту. То же самое произойдёт в следующем году», — отметил Зубец.
Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в апреле—июне уменьшились на 0,8% год к году.