Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
1 час назад

Россиянам предрекли рост доходов

Лера Букина

Стоимость топлива на международных рынках поднимется из-за санкционного давления. Высока вероятность, что цена на энергоресурс дойдет до 140 долларов за баррель, заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.

Россиянам предрекли рост доходов
Фото: ТАССТАСС

Он также прогнозирует рост цен на газ. По мнению эксперта, сокращение доходов россиян будет компенсировано, они начнут расти к 2023 году, полагает специалист.

«Даже падение валютных доходов России на 20% не отразится сколь-нибудь существенно на уровне благополучия россиян. Это точно не половина и не две трети. Есть основания полагать, что доходы россиян в ближайшие полгода-год, останутся на том же уровне, что и сейчас. Никаких серьезных рисков падения реальных доходов населения в начале следующего года я бы не рассматривал», — подчеркнул собеседник.

По его словам, падение, если оно произойдет, ограничится единицами процентов.

Доходы России от продажи нефти рухнули

«Более того, есть основания считать, что к концу года реальные доходы населения вернутся к росту. То же самое произойдёт в следующем году», — отметил Зубец.

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в апреле—июне уменьшились на 0,8% год к году.

Личный счет,Алексей Зубец,Росстат,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители