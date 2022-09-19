Россиян призвали тратить все деньги в ЕС из-за риска их лишиться

Россиянам, которые находятся на территории ЕС, следует тратить все денежные средства в связи с риском их изъятия при выезде. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.
Он указал на негативное отношение пограничников к российским гражданам. Собеседник подчеркнул, что они будут пытаться «максимально досадить россиянам, создать максимум проблем». Это касается и граждан, чье отношение к политике Запада более лояльное, отметил Зубец. Он предупреждает о проблемах с ввозом товаров, и с ввозом денег при возвращении домой.
Собеседник считает, что сейчас целесообразно ездить в страны, в которых ограничения для российских граждан отсутствуют.
«Поэтому, если ездить туда, то с теми деньгами, которые там будут потрачены, и их не надо будет возвращать назад. А если кто-то хочет поехать отдохнуть, то есть другие страны, где нет никаких антироссийских ограничений», — заключил Зубец.
Ранее стало известно, что у россиян начали
изымать евро в Финляндии при въезде в Россию. Ситуация, как отмечали пограничники, обусловлена запретом на ввоз официальной европейской валюты в страну.