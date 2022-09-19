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1 час назад

Легко угодить в ловушку: россиян предупредили о риске потерять деньги

Лера Букина

Российский экономист Михаил Делягин счел сохранение средств в условиях мощной экономической турбулентности проблемой. По его словам, активная реализация мошеннических схем — один из предвестников социально-экономического катаклизма, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Аудиостатьи».

Легко угодить в ловушку: россиян предупредили о риске потерять деньги
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эксперт указал, что угодить в одну или сразу несколько подобных ловушек легко из-за большого количества методов обмана.

В этой связи гражданам следует быть более бдительными, указал Делягин. В частности, им рекомендуют не разговаривать по мобильному телефону с незнакомыми людьми. Это также касается ситуаций, когда собеседники представляются сотрудниками банков, силовых ведомств или финансовых инвестиционных компаний. Делягин отмечает, что в большинстве случаев речь идет именно о мошенниках.

Ранее «Известия» сообщили, что россиян активно завлекают предложениями о трудоустройстве через СМС. Отправителями таких сообщений якобы являются известные компании, такие как Ozon, Wildberries и AliExpress. Подобная схема направлена на привлечение граждан на фишинговые сайты и выманивание у них крупных сумм денег. Особенностью данного способа обмана является обещание большой зарплаты.

Личный счет,Михаил Делягин,
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