Легко угодить в ловушку: россиян предупредили о риске потерять деньги

Российский экономист Михаил Делягин счел сохранение средств в условиях мощной экономической турбулентности проблемой. По его словам, активная реализация мошеннических схем — один из предвестников социально-экономического катаклизма, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Аудиостатьи».

Эксперт указал, что угодить в одну или сразу несколько подобных ловушек легко из-за большого количества методов обмана.

В этой связи гражданам следует быть более бдительными, указал Делягин. В частности, им рекомендуют не разговаривать по мобильному телефону с незнакомыми людьми. Это также касается ситуаций, когда собеседники представляются сотрудниками банков, силовых ведомств или финансовых инвестиционных компаний. Делягин отмечает, что в большинстве случаев речь идет именно о мошенниках.