Крупнейший турецкий банк приостановил работу с картами «Мир»

Один из ведущих банков Турции Türkiye İş Bankası приостановил работу с российской платежной системой «Мир».
Об этом сообщает телеканал Halk TV.
«Банк принял данное решение принято после того, как Министерство финансов США на прошлой неделе объявило о готовности ввести санкции в отношении тех, кто помогал распространять российскую платежную систему "Мир" за пределами РФ», — отмечается в материале.
В Halk TV напомнили, что США и Евросоюз заявляли о готовности усилить давление на Турцию по этому вопросу еще на прошлой неделе.
На Западе объясняли данное намерение обеспокоенностью тем, что турецкие банки станут каналом, по которому Россия сможет нарушать санкции.
Ранее в Анкаре заявляли, что банки страны вряд ли перестанут использовать платежную систему «Мир», поскольку она важна для туризма.