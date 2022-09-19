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1 час назад

Крупнейший турецкий банк приостановил работу с картами «Мир»

Елена Прошина

Один из ведущих банков Турции Türkiye İş Bankası приостановил работу с российской платежной системой «Мир».

Крупнейший турецкий банк приостановил работу с картами «Мир»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает телеканал Halk TV.

«Банк принял данное решение принято после того, как Министерство финансов США на прошлой неделе объявило о готовности ввести санкции в отношении тех, кто помогал распространять российскую платежную систему "Мир" за пределами РФ», — отмечается в материале.

В Halk TV напомнили, что США и Евросоюз заявляли о готовности усилить давление на Турцию по этому вопросу еще на прошлой неделе.

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На Западе объясняли данное намерение обеспокоенностью тем, что турецкие банки станут каналом, по которому Россия сможет нарушать санкции.

Ранее в Анкаре заявляли, что банки страны вряд ли перестанут использовать платежную систему «Мир», поскольку она важна для туризма.

Личный счет,Казначейство США,ЕС,
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