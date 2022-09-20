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46 минут назад

Россиянам рассказали о прибавке к пенсии после 80 лет

Елена Прошина

Определенная категория россиян может рассчитывать на прибавку к пенсии после 80 лет. Речь идет о гражданах, которым приходит страховая пенсия по старости. Об этом рассказал кандидат политических наук, эксперт по государственному и муниципальному управлению Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфенов, пишет агентство «Прайм».

Россиянам рассказали о прибавке к пенсии после 80 лет
Фото: ТАССТАСС

Он предупредил, что по достижении 80 лет только те россияне, которые получают страховую пенсию по старости, могут претендовать на новую фиксированную выплату.

По его словам, она назначается по умолчанию, заявка со стороны пенсионера не требуется. Парфенов добавил, что те граждане, которые получают страховую пенсию по иным причинам, не имеют право на прибавку.

В беседе с агентством эксперт рассказал, что россиянам, получающим пенсию в связи с инвалидностью, назначают увеличенную выплату независимо от возраста, поэтому для них ничего не меняется. Увеличение выплаты также никак не коснется граждан, получающих пенсию по потере кормильца.

При этом, если выплаты по старости с учетом пенсии после достижения 80 лет будут выше, чем по потере кормильца, россиянин может перейти на пенсию по возрасту.

Личный счет,Кирилл Парфенов,МГУ,
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