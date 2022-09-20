Россиянам рассказали о прибавке к пенсии после 80 лет

Определенная категория россиян может рассчитывать на прибавку к пенсии после 80 лет. Речь идет о гражданах, которым приходит страховая пенсия по старости. Об этом рассказал кандидат политических наук, эксперт по государственному и муниципальному управлению Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфенов, пишет агентство «Прайм».

Фото: ТАСС ТАСС

Он предупредил, что по достижении 80 лет только те россияне, которые получают страховую пенсию по старости, могут претендовать на новую фиксированную выплату.

По его словам, она назначается по умолчанию, заявка со стороны пенсионера не требуется. Парфенов добавил, что те граждане, которые получают страховую пенсию по иным причинам, не имеют право на прибавку.

В беседе с агентством эксперт рассказал, что россиянам, получающим пенсию в связи с инвалидностью, назначают увеличенную выплату независимо от возраста, поэтому для них ничего не меняется. Увеличение выплаты также никак не коснется граждан, получающих пенсию по потере кормильца.