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1 час назад

Предсказан размер долгов россиян по ипотеке

Lenta.ruиещё 1

Долги россиян по ипотеке в 2022 году превысят показатель в 14 триллионов рублей. Подобный прогноз в интервью агентству РИА Новости дала генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.

Предсказан размер долгов россиян по ипотеке
Фото: ТАССТАСС

«Ипотечный портфель же, по нашим прогнозам, продолжит расти и превысит отметку в 14 триллионов рублей», — заявила специалист.

Чекурова также предсказала, что объем выдачи ипотеки в нынешнем году будет ниже, чем в предыдущем, и достигнет в общей сложности не более 4,5-4,7 триллиона рублей. Она отметила, что подобное явление не кажется ей серьезной проблемой, поскольку такие «разумные» темпы выдачи кредитов позволяют снизить риски системы.

В сентябре Центробанк заявил об ужесточении требований к ипотеке с низким первоначальным взносом на покупку жилья на первичном рынке с 1 декабря. С наступлением указанной даты регулятор установит надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом не выше 10 процентов в размере 2,0.

Личный счет,Недвижимость,Марина Чекурова,Эксперт РА,
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