В Сбербанке рассказали об увеличении количества пользователей сервиса оплаты "По улыбке"

Тема биометрии сегодня достаточно активно обсуждается экспертами. Сбербанк расширяет проект биометрического эквайринга.

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За два года в России уже более 550 торговых точек и мест общественного питания успели внедрить технологию оплаты по биометрии. В перечень этих точек входят супермаркеты сетей "Магнит", "Перекресток", "ВкусВилл", кафе Prime и другие.

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"Покупателей, использующих биометрию как способ оплаты, превысило более одного миллиона человек. Все они — клиенты банка, которые настроили "Оплату одним взглядом" в приложении СберБанк Онлайн", — рассказал директор дивизиона "Эквайринг" Дмитрий Малых, а также добавил: "Сегодня активно ведется процесс по расширению географии мест оплаты с помощью биометрии. При этом одновременно для своих розничных клиентов мы постоянно развиваем функционал, чтобы "Оплата улыбкой" становилась еще более быстрым, удобным и безопасным методом оплаты".

Руководитель развития интернет-магазина "ВкусВилл" Марина Фролова, рассказывает, что компания всегда стремится повышать удобство покупки в магазинах.

"Поэтому мы регулярно тестируем новые функции, упрощающие этот процесс. Сейчас "Оплата улыбкой" доступна примерно в 20 магазинах "ВкусВилл". Есть покупатели, кто успел оценить все преимущества, ведь при такой оплате не нужно носить с собой карту, а для совершения действия не нужно даже доставать телефон из кармана: достаточно улыбнуться специальному планшету, установленному на кассе", - сказала она.

Сервисом сегодня может пользоваться каждый клиент Сбербанка, который привязал карту к данному методу оплаты: всего лишь необходимо зайти в мобильное приложение СберБанк Онлайн, выбрать карту, перейти в "Настройки" и подключить функцию "Оплата одним взглядом". Схема использования метода оплаты проста: на кассе выбирается "Оплата по улыбке", после чего клиенту необходимо посмотреть в камеру — не понадобятся ни банковская карта, ни смартфон. Если сумма операции превысит одну тысячу рублей, система попросит ввести ПИН-код.

Биометрия, безусловно, интересная схема бесконтактной оплаты. Пожалуй, Россия здесь одна из новаторов такого способа, считает руководитель проекта "Самозанятость.Ру" Арсений Беленький.

"Если сейчас речь идет о миллионе человек, которые начали доверять новому способу оплаты, тем более в новых условиях, когда множество россиян имеют приложение банка, но в связи с понятыми обстоятельствами лишились привычных международных PAY-сервисов, думаю, что число тех, кто делает покупки с помощью биометрии, в скором времени может только расти", - поделился мнением эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Он добавил, что банку нужно заранее проработать возможную нагрузку на сервис, а также вопрос с защитой персональных данных клиентов.

В Сбербанке заявляют, что данный способ оплаты является безопасным, так как все биометрические данные пользователей хранятся в зашифрованном виде на защищенных серверах в полном соответствии с требованиями законодательства РФ. Кроме того, обмануть биометрию гораздо сложнее, чем получить доступ к кодам из СМС и контрольным вопросам клиента.

Для обеспечения безопасности в банке настроены несколько уровней защиты, которые предусматривают защиту данных от фальсификации, их перехвата, а также защиту от попыток подмены лиц: использование фотографии и даже качественной 3D-маски для оплаты невозможно, только реальный человек сможет оплатить покупку.

Биометрические технологии в России активно развиваются, вместе с этим расширяется список услуг и сервисов, которые можно получать дистанционно с помощью биометрии. Для безопасности и надежного хранения биометрических данных граждан государство реализует ряд мер. Одной из них стало создание Единой биометрической системы, которая с 2021 года имеет статус государственной и соответствует всем требованиям в области безопасности.