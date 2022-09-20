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1 час назад

Путинские выплаты на первого ребенка в 2022: кому положены и размер выплат

Алиса Селезнёва

Рождение ребенка — всегда большая ответственность и большие расходы. Поэтому каждой семье и каждой маме так важно, чтобы им помогали. Помощь может быть разной, как физической, так и финансовой. Но иногда бывает так, что родители настолько привыкают полагаться на себя во всех вопросах, связанных с ребенком, что даже не догадываются о том, что им положена помощь от государства. «Рамблер» рассказывает о путинских выплатах на первого ребенка в 2022 году, кому они положены и какой размер выплат.

Путинские выплаты на первого ребенка в 2022: кому положены и размер выплат
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

С 2018 года семьи с детьми получают выплаты на детей — около11 500 рублей на ребенка. Эти выплаты назначались тем семьям, чей общий доход не превышал двух прожиточных минимумов в сумме. Но в 2022 году правила изменились, и на выплаты могут претендовать больше семей.

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Кому положена выплата

Согласно федеральному закону от 29.12.2020 № 473-ФЗ на ежемесячную выплату можно рассчитывать при совпадении следующих условий:

  1. Быть гражданином РФ, обычно заявление подает мама, она же получатель выплаты. Отец может подать заявление, если мамы нет или ее лишили родительских прав,
  2. Ребенок также гражданин РФ,
  3. Среднедушевой доход семьи меньше двух прожиточных минимумов в регионе.

Размер выплаты равняется одному прожиточному минимуму для детей в регионе. На первого ребенка назначением выплаты занимаются органы соцзащиты, на второго выплаты назначает пенсионный фонд за счет материнского капитала.

Что изменилось в 2022 году

C 2022 года среднедушевой доход сравнивают двукратной величиной прожиточного минимума, установленного на 2022 год. Как правило, прожиточный минимум с каждым годом увеличивается.

Доходы для выплаты учитываются в зависимости от того месяца, когда вы подаете заявление. Так, если вы подаете документы в сентябре 2022 года, то в расчетный период войдут март 2021 — февраль 2022 года.

Также с 2022 года размер выплаты будет равняться одному детскому прожиточному минимуму,

Как оформить выплату

Если выплату уже назначили и вы ее получаете, нужно дождаться окончания срока назначения. После чего нужно подать новое заявление в органы соцзащиту, пенсионный фонд или МФЦ. Выплату пересчитают по новым правилам.

Если вы не успели обратиться за выплатой, это нужно сделать в любой момент, пока ребенку не исполнится три года.

Важный момент

Вы можете подать заявление не только по прописке, но и в регионе временной регистрации и даже фактического проживания. Имейте в виду, что это будет влиять на размер выплаты. Чтобы получать выплату, у вас должна быть оформлена карат «Мир» или открыт счет без карты.

При назначении выплаты не учитывается имущество семьи, у вас может быть и квартира, и машина, и дача, для назначения выплаты важен лишь среднедушевой доход вашей семьи.

Какие еще есть меры поддержки семей с детьми

  • Ежемесячное пособие будущим матерям — 50 % прожиточного минимума в регионе. Положена женщинам, вставшим на учет в первые 12 недель, и имеющим ежемесячный доход на человека в семье ниже регионального прожиточного минимума.
  • Единовременное пособие при рождении ребенка — вне зависимости от уровня дохода и количества детей, это пособие положено всем. С февраля 2022 года его размер составляет 20472,77 рубля, в некоторых регионах применяются повышающие коэффициенты.
  • Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет — составляет 40 % среднего заработка застрахованного лица, но не ниже установленного законодательством минимального размера этого пособия.
  • Ежемесячное пособие семьям с детьми от трех до семи лет — могут получить те, у кого среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума.
  • Ежемесячное пособие на детей от восьми до 17 лет — назначают неполным семьям, у которых среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума.
  • Маткапитал — на первого ребенка его размер составляет 524,5 тысячи рублей.
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