Путинские выплаты на первого ребенка в 2022: кому положены и размер выплат

Рождение ребенка — всегда большая ответственность и большие расходы. Поэтому каждой семье и каждой маме так важно, чтобы им помогали. Помощь может быть разной, как физической, так и финансовой. Но иногда бывает так, что родители настолько привыкают полагаться на себя во всех вопросах, связанных с ребенком, что даже не догадываются о том, что им положена помощь от государства. «Рамблер» рассказывает о путинских выплатах на первого ребенка в 2022 году, кому они положены и какой размер выплат.
С 2018 года семьи с детьми получают выплаты на детей — около11 500 рублей на ребенка. Эти выплаты назначались тем семьям, чей общий доход не превышал двух прожиточных минимумов в сумме. Но в 2022 году правила изменились, и на выплаты могут претендовать больше семей.
Согласно федеральному закону от 29.12.2020 № 473-ФЗ на ежемесячную выплату можно рассчитывать при совпадении следующих условий:
Размер выплаты равняется одному прожиточному минимуму для детей в регионе. На первого ребенка назначением выплаты занимаются органы соцзащиты, на второго выплаты назначает пенсионный фонд за счет материнского капитала.
C 2022 года среднедушевой доход сравнивают двукратной величиной прожиточного минимума, установленного на 2022 год. Как правило, прожиточный минимум с каждым годом увеличивается.
Доходы для выплаты учитываются в зависимости от того месяца, когда вы подаете заявление. Так, если вы подаете документы в сентябре 2022 года, то в расчетный период войдут март 2021 — февраль 2022 года.
Также с 2022 года размер выплаты будет равняться одному детскому прожиточному минимуму,
Если выплату уже назначили и вы ее получаете, нужно дождаться окончания срока назначения. После чего нужно подать новое заявление в органы соцзащиту, пенсионный фонд или МФЦ. Выплату пересчитают по новым правилам.
Если вы не успели обратиться за выплатой, это нужно сделать в любой момент, пока ребенку не исполнится три года.
Вы можете подать заявление не только по прописке, но и в регионе временной регистрации и даже фактического проживания. Имейте в виду, что это будет влиять на размер выплаты. Чтобы получать выплату, у вас должна быть оформлена карат «Мир» или открыт счет без карты.
При назначении выплаты не учитывается имущество семьи, у вас может быть и квартира, и машина, и дача, для назначения выплаты важен лишь среднедушевой доход вашей семьи.