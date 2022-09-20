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1 час назад

Банк России хочет ввести количественные ограничения на потребкредиты и микрозаймы

ТК «Звезда»

Банк России с 1 января планирует ввести количественные ограничения на выдачу потребительских кредитов банками и микрофинансовыми организациями. По данным регулятора, наблюдается восстановление необеспеченного потребительского кредитования, который считается маржинальным сегментом, а вместе с этим отмечается возвращение рискованных финансовых практик.

ЦБ захотел ввести ограничения на потребкредиты и микрозаймы
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

«В таких условиях представляется целесообразным с 1 января 2023 года начать применять МПЛ к банкам с универсальной лицензией и МФО – новый инструмент, который позволяет ограничивать долю предоставляемых рискованных потребительских кредитов и займов, не требуя увеличения капитала под такие кредиты», - заявили в ЦБ.

Под ограничения может попасть до 10% от квартального объема выдачи кредитов и 14% микрозаймов. В Банке России подчеркнули, что подобное наращивание необеспеченного потребительского кредитования на фоне высокой неопределённости может привести к повышению рисков для банковского сектора.

Напомним, накануне стало известно, что ЦБ ужесточает выдачу ипотеки на новостройки с низким первоначальным взносом. Новая мера коснется случаев, когда взнос не превышает 10%.

Личный счет,Банк России,
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