Россияне стали чаще интересоваться вкладами

Количество россиян, которые интересуются банковскими вкладами, в сентябре выросло на 93% по сравнению с августом 2022 года. Аналитики связывают это с ростом активности на финансовом рынке и снижением ключевой ставки Центробанка. Чаще всего россияне хотят положить на депозит 1 млн рублей. На втором месте оказалась сумма в 500 000 рублей, на третьем — в 100 000 рублей. Тотальное большинство граждан рассматривает именно рублёвые вклады.

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«Сегодня пользователи подбирают условия для размещения своих накоплений. По мнению экспертов, снижение ключевой ставки также увеличивает число желающих зафиксировать имеющиеся ставки, пока банки не стали уменьшать проценты вслед за ЦБ РФ», — привели «Известия» анализ активности пользователей на финансовом маркетплейсе «Сравни».

В сентябре 27% пользователей выбрали вклады на один год, 26,7% — на три месяца и 24% — на полгода. 99% посетителей маркетплейса выбрали рублёвые счета.

Менеджер продукта «Вклады» в «Сравни» Мария Татаринцева напомнила, что весной банки принимали вклады под ставки в 20-25%. Но сейчас уже таких высоких ставок нет.

«Пока еще можно поймать проценты выше ключевой ставки — до 8–9%. Они доступны в рамках спецпредложений и для получения этой доходности нужно дополнительно заключить договор инвестиционного страхования, быть новым или действующим клиентом банка, использовать промокод или открыть вклад в рамках промоакции», — рассказала она.