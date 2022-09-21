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1 час назад

ЦБ рекомендовал банкам дать кредитные каникулы мобилизованным гражданам

Елена Прошина

Центральный Банк рекомендовал российским банкам и микрофинансовым организациям предоставить мобилизованным россиянам кредитные каникулы. Об этом сообщает РИА «Новости».

ЦБ рекомендовал банкам дать кредитные каникулы мобилизованным гражданам
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что рекомендация ЦБ относится и к ипотекам. Кроме того, каникулы могут распространятся на иждивенцев мобилизованных граждан.

«Граждане, мобилизованные в соответствии с указом президента Российской Федерации, могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию (МФО) за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации», – сказано в сообщении ЦБ.

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Кредиторам также посоветовали «идти навстречу заемщикам и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие», а также отказаться от начисления пеней и штрафов и приостановить взыскание просроченного долга или ипотечного жилья для этой группы заемщиков. При этом указанные реструктуризации не должны рассматриваться как ухудшающие кредитную историю.

В пресс-релизе уточняется, что в дальнейшем предложенные меры могут быть закреплены в законе.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации россиян.

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