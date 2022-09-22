Россияне в августе набрали товарных кредитов на ₽21 млрд

Объемы новых POS-кредитов (выдаваемых непосредственно в торговых точках) выросли в августе 2022 года на 14% по сравнению с июлем и достигли 21,06 млрд рублей. Количество таких займов за последний летний месяц увеличилось на 12% и составило 413,19 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

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«Согласно данным бюро, в августе 2022 года выдано 413,19 тыс. кредитов на 21,06 млрд рублей, в июле — 367,82 тыс. кредитов на 18,49 млрд рублей. Средний чек по POS-кредиту вырос с 50 тыс. до 51 тыс. рублей», — говорится в статистической сводке.

Лидером по количеству выданных займов в августе среди российских регионов стала Московская область. Там граждане взяли в общей сложности 23,08 тыс. кредитов на 1,51 млрд рублей.

Следом расположилась Москва (22,54 тыс. кредитов на 1,82 млрд рублей). Тройку замкнул Краснодарский край (18,07 тыс. кредитов на 941,08 млн рублей). В пятерку также вошли Санкт-Петербург (14,28 тыс. кредитов на 937,49 млн рублей) и Татарстан (13,66 тыс. кредитов на 684,17 млн рублей).

Самые крупные товарные кредиты брали жители Москвы. Средний размер выданных займов в столице за август составил 81 тыс. рублей. В тройку лидеров среди российских регионов по этому показателю вошли Санкт-Петербург и Московская область — 66 тыс. и 65 тыс. рублей соответственно. В топ-5 рейтинга попали Ханты-Мансийский автономный округ (61 тыс. рублей) и Дагестан (57 тыс. рублей).