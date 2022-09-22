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2 часа назад

Сбербанк работает над вариантами решения вопроса с ипотекой мобилизованных граждан

Газета.Ruиещё 1

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что в настоящее время Сбербанк прорабатывает различные варианты решения вопроса с кредитами, в том числе ипотекой, мобилизованных граждан с учетом возможных законодательных инициатив.

Сбербанк работает над вариантами решения вопроса с ипотекой мобилизованных граждан
Фото: Газета.руГазета.ру

"Что касается кредитов, о которых вы спрашиваете, то мы ознакомлены с рекомендациями ЦБ, и сейчас Сбербанком прорабатываются различные варианты решения задач с учетом возможных законодательных инициатив", - сказал Ведяхин.

Он также отметил, что клиентам банка сейчас доступны все виды операций, при этом повышенного спроса на какие-то из них не наблюдается. В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву. Банк России в среду рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) давать кредитные каникулы мобилизованным гражданам и рекомендует банкам не взыскивать с них просрочки по кредитам и не выселять их из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание - аналогичные рекомендации даются в отношении родственников у них на иждивении.

При этом глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предложил законодательно закрепить положения о кредитных каникулах для мобилизованных граждан. Позже первый замглавы комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев (ЛДПР) сообщил, что внесет инициативу об оплате государством ипотеки и автокредитов на время службы мобилизованных в вооруженных силах.

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