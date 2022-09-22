Стоимость авиабилетов из России на отдельные востребованные международные направления повысилась за один день в 10–15 раз в связи с объявлением частичной мобилизации в стране. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на российские авиакомпании.

Картина схожа по росту цен и спросу с динамикой, которая наблюдалась в начале марта.

По словам источника издания на рынке бронирования авиабилетов, продажи билетов на самолеты 21 сентября увеличились в три раза в сравнении со средними значениями последних недель. Россияне по больше части улетают в Казахстан, Армению, Турцию, Узбекистан и ОАЭ.

«Они же были среди популярных и раньше, но сегодня вышли в топ, обогнав внутрироссийские»,— уточнил собеседник.

Издание провело анализ стоимости отдельных направлений с вылетом 22 сентября, 30 сентября и 7 октября. Ситуация оценивалась на 01:00 21 сентября и на 19:00 мск.

Red Wings в ночь на 21 сентября предлагал приобрести авиабилеты из Москвы в Ереван минимум за 16 тыс. руб.— на момент написания статьи стоимость начиналась от 154,7 тыс. руб.

Билеты на 30 сентября подорожали с 12 тыс. до 85 тыс., на 7 октября можно было купить билеты только от 12,2 тыс. руб. Ночных билетов «Азимута» от 16 тыс. не было — билеты доступны с 25 по 30 сентября. Их цена начинается от 97 тыс. руб.

«На сайте "Аэрофлота" за полдня раскупили билеты на прямые рейсы в Ереван с ценой от 26 тыс. руб., сейчас перелет с пересадкой на борт "России" в Сочи стоит от 122,5 тыс. руб. за бизнес-класс», - пишет издание.

По словам собеседника на туристическом рынке, нехватка билетов на регулярные рейсы может спровоцировать всплеск бронирования туров, включающих блочные места.