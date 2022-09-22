Аксенов пообещал по 200 тысяч рублей мобилизованным крымчанам

Каждому мобилизованному крымчанину единоразово выплатят по 200 тыс. рублей. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

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«Это дополнительная финансовая помощь для наших воинов и их семей. Заявление можно заполнить в воинской части, в которую мобилизованный будет направлен. Выплата перечисляется на банковскую карту в течение 5 рабочих дней», — заявил он.

Отмечается, что на портале регионального правительства также будут ежедневно публиковаться ответы на вопросы, которые задают участники спецоперации, мобилизованные граждане и члены их семей. Аксенов заявил, что власти «никого не оставят без поддержки».

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируют 300 тыс. человек.