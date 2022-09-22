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24 минуты назад

Мобилизованным москвичам доплатят по 50 тысяч в месяц

Мария Иванова

Власти Москвы будут доплачивать горожанам, призванным во время частичной мобилизации, по 50 тысяч рублей в месяц. Указ мэра опубликован на официальном портале города.

Раскрыт размер доплаты мобилизованным москвичам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документе сказано, что доплату будут получать военнослужащие, призванные военным комиссариатом Москвы в рамках мобилизации, а также военнослужащие из Москвы, заключившие контракт с Минобороны (после того, как был подписан указ мэра).

Выплата рассчитана на весь период прохождения военной службы.

Также в указе идет речь о единовременных выплатах: 500 тыс. рублей - в случае легкого ранения, один миллион рублей - в случае тяжелого ранения, контузии, травмы или увечья.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.

Он заявил, что мобилизовать могут только состоящих в запасе граждан (не срочников) и в первую очередь тех, кто уже служил, участвовал в боевых действиях и имеет востребованные военно-учетные специальности.

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Путин подчеркивал, что граждане России, призванные по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии контрактников.

Личный счет,Владимир Путин,Правительство Москвы,
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