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1 час назад

Россиян предупредили о снижении реальных доходов

Лера Букина

Реальные располагаемые доходы россиян в 2022 году упадут на 2,2%. Это следует из проекта основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов, передает РИА Новости.

Россиян предупредили о снижении реальных доходов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документе говорится, что в 2022 году реальные заработные платы сократятся на 2%, после чего возрастут на 2,6% в 2023 году. В стране ожидают увеличения реальных располагаемых доходов в 2023 году на 1,6% после падения на 2,2%.

Вместе с тем отмечается, что в 2024 году произойдет рост реальных располагаемых доходов на 2,8%, а в 2025 - на 2,5%.

Ранее Банк России отметил снижение годовой инфляции в августе до 14,3% (после 15,1% в июле). На 9 сентября она уменьшилась до 14,1%. ЦБ, ссылаясь на динамику потребительских цен, ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция снизится до 11,0–13,0%.

«Ведомости» ранее сообщили, что министр экономического развития РФ Максим Решетников выступил с прогнозом, согласно которому российская экономика к 2030 году должна превысить уровень 2021 года на 17%, если в стране реализуется целевой сценарий «ускоренная адаптация».

Личный счет,Максим Решетников,Банк России,
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