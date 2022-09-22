Россиян предупредили о снижении реальных доходов

Реальные располагаемые доходы россиян в 2022 году упадут на 2,2%. Это следует из проекта основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов, передает РИА Новости.

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В документе говорится, что в 2022 году реальные заработные платы сократятся на 2%, после чего возрастут на 2,6% в 2023 году. В стране ожидают увеличения реальных располагаемых доходов в 2023 году на 1,6% после падения на 2,2%.

Вместе с тем отмечается, что в 2024 году произойдет рост реальных располагаемых доходов на 2,8%, а в 2025 - на 2,5%.

Ранее Банк России отметил снижение годовой инфляции в августе до 14,3% (после 15,1% в июле). На 9 сентября она уменьшилась до 14,1%. ЦБ, ссылаясь на динамику потребительских цен, ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция снизится до 11,0–13,0%.